Ranking for efficiency of activity of insurance companies in Azerba​ijan

4 December, 2014 16:54

Baku. December,4. REPORT.AZ/ Analytic group of "Report" Agency presents ranking for efficiency of activity of insurance companies in Azerbaijan as of January-October, 2014: № Insurance company Efficiency factor 1 Chartis Azerbaijan 98,37 2 Ipek Yolu Insurance 59,58 3 PASHA Heyat Sigorta 14,31 4 Qala Heyat Sigorta 11,60 5 Azergarant Insurance 7,58 6 Mega Insurance 6,94 7 AzSigorta 3,76 8 AzerSigorta 3,43 9 Revan Insurance 3,31 10 Xalg Sigorta 3,19 11 International Insurance Company 3,05 12 Standard Insurance 2,57 13 AtaSigorta 2,51 14 Ateshgah Insurance 2,46 15 Qarant Sigorta 2,33 16 Bashak-Inam Insurance 2,30 17 Amrah Insurance 2,29 18 Alfa Insurance 2,25 19 Gunay Insurance 2,23 20 "PASHA Sigorta" 2,01 21 AXA-Mbask 1,87 22 Buta Insurance 1,64 23 Baku Insurance 1,51 24 Ateshgah Heyat Sigorta 1,51 25 Azerbaijan Industry Insurance 1,28 26 A-Qroup Insurance 0,83 27 Era Trans Insurance 0,40 28 Royal Insurance 0,27