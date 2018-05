Main indicators of world commodity, stock and currency markets (30.08.2016)

30 August, 2016 09:49

Baku. 30 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to

previous day's price Compared to

beginning of year Commodity Oil Brent (dollar/barrel) 49,26 -0,66 12,22 Oil WTI (dollar/barrel) 46,98 -0,66 9,7 Gold (dollar/ounce) 1 327,1 2,5 -106 Indices Dow-Jones 18 502,99 107,59 1 077,96 S&P 500 2 180,38 11,34 136,44 Nasdaq 5 232,33 13,41 224,92 Nikkei 16 731,04 370,33 -2302,67 Dax 10 544,44 -43,33 -198,57 FTSE 100 6 838,05 0 595,73 CAC 40 INDEX 4 424,25 -17,62 -212,81 Shanghai Composite 3 070,027 -0,283 -469,153 Bist 100 76 118,84 -1 000,81 4 391,85 RTS 962,08 -11,35 205,04 Currency USD/EUR 1,1189 -0,0009 0,0333 USD/GBP 1,3106 -0,0031 -0,164 JPY/USD 101,92 0,08 -18,63 RUB/USD 64,7343 0,1461 -7,7866 TRY/USD 2,9506 -0,0029 0,0292 CNY/USD 6,683 0,0135 0,1893