Main indicators of world commodity, stock and currency markets (26.12.2017)

26 December, 2017 09:52

Baku. 26 December. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity

Brent (dollar/barrel) 65,25 0 8,43 WTI (dollar/barrel) 58,47 0 4,75 Gold (dollar/ounce) 1 278,8 -0,3 128,8 Indices Dow-Jones 24 754,06 0 4 991,46 S&P 500 2 683,34 0 444,51 Nasdaq 6 959,96 0 1 576,85 Nikkei 22 939,18 36,42 3 824,81 Dax 13 072,79 0 1591,73 FTSE 100 7 592,66 0 449,83 CAC 40 INDEX 5 364,72 0 502,41 Shanghai Composite 3 280,46 -16,6 176,82 BIST 100 111 765 665,5 33 626,34 RTS 1 143,94 8,24 -8,39 Currency

USD/EUR 1,187 0,0008 0,1354 USD/GBP 1,3371 0,0008 0,1033 JPY/USD 113,26 -0,03 -6,03 RUB/USD 58,0015 -0,3052 -3,2715 TRY/USD 3,8106 0,0013 0,2829 CNY/USD 6,5398 -0,0375 -0,4052