Main indicators of world commodity, stock and currency markets (15.07.2017)

15 July, 2017 10:12

Baku.ı. 15 July. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 49,02 0,6 -7,8 WTI (dollar/barrel) 46,54 0,46 -7,18 Gold (dollar/ounce) 1227,5 10,2 77,5 Indices Dow-Jones 21637,74 84,65 1875,14 S&P 500 2459,27 11,44 220,44 Nasdaq 6312,47 38,03 929,36 Nikkei 20118,86 -10,17 1004,49 Dax 12631,72 -9,61 1150,66 FTSE 100 7378,39 -35,05 235,56 CAC 40 INDEX 5235,31 -0,09 373 Shanghai Composite 3222,417 4,254 118,777 Bist 100 105175,7 965,5 27037,04 RTS 1044,27 14,38 -108,06 Currency USD/EUR 1,147 0,0072 0,0954 USD/GBP 1,3098 0,0159 0,076 JPY/USD 112,53 -0,75 -6,76 RUB/USD 59,0129 -0,7828 -2,2601 TRY/USD 3,5381 -0,0276 0,0104 CNY/USD 6,7753 -0,0082 -0,1697