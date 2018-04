Main indicators of world commodity, stock and currency markets (09.06.2017)

9 June, 2017 09:54

Bakı. 9 June. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (USD/barrel) 47,86 - 0,2 - 8,96 WTI (USD/barrel) 45,64 - 0,08 - 8,08 Gold (USD/ounce) 1 279,5 - 13,7 129,5 Indices Dow-Jones 21 182,53 8,84 1 419,93 S&P 500 2 433,79 0,65 194,96 Nasdaq 6 321,77 24,39 938,66 Nikkei 19 909,26 - 56,93 794,89 Dax 12 713,58 41,09 1 232,52 FTSE 100 7 449,98 - 28,64 307,15 CAC 40 INDEX 5 264,24 - 1,29 401,93 Shanghai Composite 3 150,333 10,008 46,693 Bist 100 97 977,54 361,02 19 838,88 RTS 1 038,5 4,19 - 113,83 Currency USD/EUR 1,1214 -0,0043 0,0698 USD/GBP 1,2956 -0,0004 0,0618 JPY/USD 110,02 0,2 - 9,27 RUB/USD 56,9124 - 0,1801 - 4,3606 TRY/USD 3,5248 - 0,0252 - 0,0029 CNY/USD 6,8003 0,0046 - 0,1447