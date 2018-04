Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (02.12.2017)

2 December, 2017 09:42

Baku. 2 December. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel)

63,73 0,16 6,91 WTI (dollar/barrel) 58,36 0,96 4,64 Gold (dollar/ounce) 1279,7 3 129,7 Indices Dow-Jones 24231,59 -40,76 4468,99 S&P 500 2642,22 -5,36 403,39 Nasdaq 6847,59 -26,38 1464,48 Nikkei 22819,03 94,07 3704,66 Dax 12861,49 -162,49 1380,43 FTSE 100 7300,49 -26,18 157,66 CAC 40 INDEX 5316,89 -55,9 454,58 Shanghai Composite 3317,61 0,43 213,97 BIST 100 103552,27 -559,68 25413,61 RTS 1133,33 1,77 -19 Currency USD/EUR 1,1896 -0,00144 0,138 USD/GBP 1,3477 -0,0048 0,1139 JPY/USD 112,17 -0,37 -7,12 RUB/USD 58,8951 0,4629 -2,3779 TRY/USD 3,9139 -0,0061 0,3862 CNY/USD 6,6163 0,0072 -0,3287