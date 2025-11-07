CBA currency exchange rates (07.11.2025)

Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package
    Finance
    • 07 November, 2025
    • 09:27
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.3% to 1.9612 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.1% to 2.0928 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9612

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0928

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1010

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5699

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0027

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1167

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0805

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2387

    1 DKK (Danish krone)

    0.2626

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6280

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2187

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2300

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1774

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1054

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5209

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2036

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5369

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3229

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5076

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0992

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1664

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6033

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4614

    1 RON (Romanian leu)

    0.3856

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0167

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3035

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3057

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0403

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0405

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1102

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9553

    Gold (1 ounce)

    6,796.0815

    Silver (1 ounce)

    82.3980

    Platinum (1 ounce)

    2,632.1015

    Palladium (1 ounce)

    2,364.9465

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.11.2025)

