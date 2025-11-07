İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.11.2025)

    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,9612 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,1 % artaraq 2,0928 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9612

    100 Rusiya rublu

    2,0928

    1 Avstraliya dolları

    1,1010

    1 Belarus rublu

    0,5699

    1 Bolqarıstan levi

    1,0027

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1167

    1 Çexiya kronu

    0,0805

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2626

    1 Gürcü larisi

    0,6280

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2300

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1774

    1 İsveçrə frankı

    2,1054

    1 İsrail şekeli

    0,5209

    1 Kanada dolları

    1,2036

    1 Küveyt dinarı

    5,5369

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3229

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5076

    1 Moldova leyi

    0,0992

    1 Norveç kronu

    0,1664

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6033

    1 Polşa zlotası

    0,4614

    1 Rumıniya leyi

    0,3856

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3035

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3057

    Türk lirəsi

    0,0403

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0405

    Yapon yeni

    1,1102

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9553

    Qızıl

    6796,0815

    Gümüş

    82,3980

    Platin

    2632,1015

    Palladium

    2364,9465
    məzənnə dollar manat

    Son xəbərlər

    09:23

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:21

    Azərbaycanda meşə quruluşu və planlaşdırma xəritələrinin hazırlanması işləri tamamlanmaq üzrədir

    Ekologiya
    09:19
    Foto

    SOCAR və "Sinopec Engineering" əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalayıblar

    Energetika
    09:15
    Foto

    Hərbi Prokurorluqda Zəfər gününə həsr olunan tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    09:13

    Göygöldə kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Komanda
    09:07

    Biləsuvarda sobaya yıxılan qadın yanaraq ölüb

    Hadisə
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.11.2025)

    Maliyyə
    09:06
    Foto

    Cənubi Koreyada qüllənin uçması nəticəsində ən azı üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti