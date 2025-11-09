Hikmat Hajiyev shares post on National Flag Day
- 09 November, 2025
- 11:24
Hikmat Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan - Head of the Foreign Policy Department of the Presidential Administration, shared a post on the occasion of November 9 - National Flag Day of the Republic of Azerbaijan, Report informs.
"November 9 - National Flag Day of the Republic of Azerbaijan," Hajiyev wrote on X.
9 noyabr - Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı günü pic.twitter.com/C4vjDrGYBj— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 9, 2025
