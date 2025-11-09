Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade
    Domestic policy
    • 09 November, 2025
    • 11:24
    Hikmat Hajiyev shares post on National Flag Day

    Hikmat Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan - Head of the Foreign Policy Department of the Presidential Administration, shared a post on the occasion of November 9 - National Flag Day of the Republic of Azerbaijan, Report informs.

    "November 9 - National Flag Day of the Republic of Azerbaijan," Hajiyev wrote on X.

    Hikmət Hacıyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib
    Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана

