Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией, посвященной 9 ноября – Дню Государственного флага Азербайджанской Республики.

Как передает Report, в публикации в соцсети X говорится:

"9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики".