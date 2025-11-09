Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана
Внутренняя политика
- 09 ноября, 2025
- 10:40
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией, посвященной 9 ноября – Дню Государственного флага Азербайджанской Республики.
Как передает Report, в публикации в соцсети X говорится:
"9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики".
9 noyabr - Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı günü pic.twitter.com/C4vjDrGYBj— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 9, 2025
