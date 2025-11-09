Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 10:40
    Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией, посвященной 9 ноября – Дню Государственного флага Азербайджанской Республики.

    Как передает Report, в публикации в соцсети X говорится:

    "9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики".

    Hikmət Hacıyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

