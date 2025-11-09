Hikmət Hacıyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib
- 09 noyabr, 2025
- 10:34
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 9 noyabr - Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı günü münasibətilə paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, "X"də edilən paylaşımda deyilir:
"9 noyabr - Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı günü".
9 noyabr - Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı günü pic.twitter.com/C4vjDrGYBj— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 9, 2025
