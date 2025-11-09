İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Hikmət Hacıyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 10:34
    Hikmət Hacıyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib
    Hikmət Hacıyev

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 9 noyabr - Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı günü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, "X"də edilən paylaşımda deyilir:

    "9 noyabr - Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı günü".

    Zəfərə gedən yol Hikmət Hacıyev Azərbaycan Dövlət Bayrağı Günü
    Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана
    Hikmat Hajiyev shares post on National Flag Day

    Son xəbərlər

    11:37

    Ceyhun Bayramov: Şanlı üçrəngli bayrağımız bütün suveren Azərbaycan ərazilərində dalğalanır

    Xarici siyasət
    11:19
    Foto

    Gəncədə Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına start verilib

    Fərdi
    11:12
    Video

    DTX Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    11:10

    Ukraynada Azərbaycan əsilli polis əməkdaşı həlak olub

    Region
    11:04

    Zəfər muzeyinə giriş 3 gün ərzində ödənişsiz olacaq

    Daxili siyasət
    11:03

    Messi 400-cü assistini edib

    Futbol
    10:47
    Foto

    Bakıda keçirilən Hərbi parad dünya KİV-ində geniş işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    10:38

    XİN: Üçrəngli bayrağımız Azərbaycanın zəngin tarixini və parlaq gələcəyini təcəssüm etdirir

    Daxili siyasət
    10:34

    Hikmət Hacıyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti