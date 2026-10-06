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    Azerbaijan, UK discuss cooperation in digital economy and innovation

    Business
    • 06 October, 2026
    • 18:59
    Azerbaijan, UK discuss cooperation in digital economy and innovation

    Azerbaijan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have discussed developing cooperation in the digital economy and innovation.

    According to Report, Economy Minister Mikayil Jabbarov wrote about the talks on his X account.

    The discussions took place during Jabbarov's meeting with Lord Anas Sarwar, UK Minister of State for Trade at the Department for Business, Innovation, Science and Trade and a member of the House of Lords.

    "We discussed the current state and development prospects of bilateral economic cooperation between Azerbaijan and the United Kingdom, expanding trade and investment ties, strengthening partnerships between business communities and exploring new economic opportunities," Jabbarov said.

    The meeting also included an exchange of views on economic and trade relations within the framework of the Joint Intergovernmental Commission on Economic Cooperation between Azerbaijan and the United Kingdom.

    Mikayil Jabbarov Lord Anas Sarwar Azerbaijan-UK relations
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