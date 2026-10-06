Azerbaijan, UK discuss cooperation in digital economy and innovation
- 06 October, 2026
- 18:59
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Azerbaijan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have discussed developing cooperation in the digital economy and innovation.
According to Report, Economy Minister Mikayil Jabbarov wrote about the talks on his X account.
The discussions took place during Jabbarov's meeting with Lord Anas Sarwar, UK Minister of State for Trade at the Department for Business, Innovation, Science and Trade and a member of the House of Lords.
"We discussed the current state and development prospects of bilateral economic cooperation between Azerbaijan and the United Kingdom, expanding trade and investment ties, strengthening partnerships between business communities and exploring new economic opportunities," Jabbarov said.
The meeting also included an exchange of views on economic and trade relations within the framework of the Joint Intergovernmental Commission on Economic Cooperation between Azerbaijan and the United Kingdom.
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə dövlət naziri, Lordlar Palatasının üzvü Lord Anas Sarvar (@AnasSarwar) ilə görüşdük. #Azərbaycan ilə #BirləşmişKrallıq arasında ikitərəfli #iqtisadi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, #ticarət və #investisiya əlaqələrinin genişləndirilməsi, #biznes dairələri arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi və yeni iqtisadi imkanların araşdırılması məsələlərini müzakirə etdik. #Rəqəmsaliqtisadiyyat və #innovasiya sahələrində əməkdaşlığın inkişafı, həmçinin Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyəti çərçivəsində iqtisadi-ticarət əlaqələrinə dair fikir mübadiləsi apardıq. #EconomyAz— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 6, 2026