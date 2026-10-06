Азербайджан и Британия обсудили развитие экономического сотрудничества
- 06 октября, 2026
- 18:31
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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с госминистром по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании, лордом Анасом Сарваром.
Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.
Согласно информации, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития экономического сотрудничества между двумя странами, а также расширение торговых и инвестиционных связей, укрепление партнерства между деловыми кругами и новые направления партнерства.
Отмечается, что министры также обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в сферах цифровой экономики и инноваций, а также в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Соединенным Королевством.
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə dövlət naziri, Lordlar Palatasının üzvü Lord Anas Sarvar (@AnasSarwar) ilə görüşdük. #Azərbaycan ilə #BirləşmişKrallıq arasında ikitərəfli #iqtisadi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, #ticarət və #investisiya əlaqələrinin genişləndirilməsi, #biznes dairələri arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi və yeni iqtisadi imkanların araşdırılması məsələlərini müzakirə etdik. #Rəqəmsaliqtisadiyyat və #innovasiya sahələrində əməkdaşlığın inkişafı, həmçinin Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyəti çərçivəsində iqtisadi-ticarət əlaqələrinə dair fikir mübadiləsi apardıq. #EconomyAz— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 6, 2026