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    Азербайджан и Британия обсудили развитие экономического сотрудничества

    Бизнес
    • 06 октября, 2026
    • 18:31
    Азербайджан и Британия обсудили развитие экономического сотрудничества

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с госминистром по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании, лордом Анасом Сарваром.

    Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

    Согласно информации, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития экономического сотрудничества между двумя странами, а также расширение торговых и инвестиционных связей, укрепление партнерства между деловыми кругами и новые направления партнерства.

    Отмечается, что министры также обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в сферах цифровой экономики и инноваций, а также в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

    Микаил Джаббаров Анас Сарвар Азербайджано-британские отношения
    Azərbaycan və Böyük Britaniya rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır
    Azerbaijan, UK discuss cooperation in digital economy and innovation
    MiniBoss
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