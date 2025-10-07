Son üç il ərzində Azərbaycanda elmi məqalələrin keyfiyyəti xeyli artıb
Elm və təhsil
- 07 oktyabr, 2025
- 12:18
Son üç il ərzində Azərbaycanda yazılmış elmi məqalələrin keyfiyyəti xeyli artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müşaviri Nicat Məmmədli Bakı Dövlət Universitetində AMEA-nın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan elmi dünya elminə böyük töhfələr verib:
"Yəqin bundan sonra da davam edəcək. Son üç il ərzində yazılmış elmi məqalələrin keyfiyyəti xeyli artıb".
