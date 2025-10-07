İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Elm və təhsil
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:18
    Son üç il ərzində Azərbaycanda elmi məqalələrin keyfiyyəti xeyli artıb

    Son üç il ərzində Azərbaycanda yazılmış elmi məqalələrin keyfiyyəti xeyli artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müşaviri Nicat Məmmədli Bakı Dövlət Universitetində AMEA-nın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan elmi dünya elminə böyük töhfələr verib:

    "Yəqin bundan sonra da davam edəcək. Son üç il ərzində yazılmış elmi məqalələrin keyfiyyəti xeyli artıb".

