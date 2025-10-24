Nazir müavini MİQ imtahanlarına müraciət edib qatılmayanların dövlətə vurduqları ziyanın həcmini açıqlayıb
Elm və təhsil
- 24 oktyabr, 2025
- 16:05
Müəllimlərin işə qəbulu (MİQ) imtahanlarına təkrar müraciət edənlərin 30 faizi prosesə qatılmır, bu da dövlətə ildə 500-600 min manat ziyan vurur.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini İdris İsayev Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında "Ümumi təhsil haqqında" qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, test blanklarının hazırlanmasına orta hesabla ildə 2,5-3 milyon manat vəsait sərf edilir:
"Nəticədə ildə 500-600 min manat vəsait əsassız xərclənmiş olur. Bu məbləğlə 200 tələbənin təhsil haqqını ödəyə bilərik".
Nazir müavini qeyd edib ki, 2025-ci ildə 65 min 573 nəfər MİQ imtahanına müraciət edib.
