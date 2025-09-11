İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Müəllimlər üçün vahid geyim formasının yaradılması nəzərdə tutulmayıb

    Elm və təhsil
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:38
    Müəllimlər üçün vahid geyim formasının yaradılması nəzərdə tutulmayıb
    Emin Əmrullayev

    Müəllimlər üçün vahid geyim formasının yaradılması hələ ki nəzərdə tutulmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    O bildirib ki, etik kodeksdə müəllimlərin geyimləri ilə bağlı tövsiyələr var:

    "Bəzi yerlərdə belə təcrübə var, amma bizim gələcəklə bağlı belə planımız yoxdur.

