Müəllimlər üçün vahid geyim formasının yaradılması nəzərdə tutulmayıb
Elm və təhsil
- 11 sentyabr, 2025
- 11:38
Müəllimlər üçün vahid geyim formasının yaradılması hələ ki nəzərdə tutulmayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
O bildirib ki, etik kodeksdə müəllimlərin geyimləri ilə bağlı tövsiyələr var:
"Bəzi yerlərdə belə təcrübə var, amma bizim gələcəklə bağlı belə planımız yoxdur.
