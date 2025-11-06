İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Elm və təhsil
    • 06 noyabr, 2025
    • 14:54
    Məleykə Abbaszadə: Əlillik dərəcəsi olan qazilərə təhsili və karyerası üçün dəstək göstərilir

    Əlillik dərəcəsi olan qazilərə təhsil və karyera istiqamətində irəliləmələri üçün dəstək göstərilməsi təmin edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə "Zəfər Günü" ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə və qazilərə mənəvi dəstək verilir:

    "Onların təhsilinə, gələcək karyeralarının planlaşdırılmasına və inkişafına əməli yardım göstərilir. Həmçinin müxtəlif əlillik dərəcəsinə malik qazilərə təhsil və karyera istiqamətində irəliləmələri üçün dəstək göstərilməsi təmin edilir. İmtahanlara hazırlaşan şəhid övladlarına və qazilərə müəyyən vəsaitlər hədiyyə edilir. Onların müxtəlif növ sınaq imtahanlarında ödənişsiz iştirakına şərait yaradılır. Bu vaxtadək qazilər həmçinin ödənişsiz əsaslarla hazırlıq kurslarına cəlb olunurlar. Bu layihə çərçivəsində 22 qazi artıq ali və orta ixtisas təhsilinə qəbul olunub, 8 nəfər isə hazırda təhsilini davam etdirmək üçün kurslara cəlb olunub".

    M.Abbaszadə bildirib ki, şəhid övladları ilə mütəmadi olaraq psixoloji dəstək, maarifləndirici təqdimatlar, erkən peşə seçimi istiqamətində görüşlər təşkil olunur:

    "Bu illər ərzində 781 şəhid övladı bu görüşlərdə iştirak edib, onlara 5554 ədəd dərs vəsaiti, test toplusu və "Qiymətləndirmə tapşırıqları" kitabları hədiyyə olunub. 2025-ci ildən etibarən, şəhid övladlarının maraq və bacarıqlarını daha dərindən tanımaq məqsədilə hazırlanan "Peşə seçimi" aləti də məhz bu uşaqlara təqdim olunub. Bu prosesə artıq Bakı üzrə 53, regionlar üzrə isə 95 şəhid övladı cəlb olunub".

    Məleykə Abbaszadə Dövlət İmtahan Mərkəzi qazilər

