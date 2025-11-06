Аббасзаде: Ветераны с инвалидностью получают поддержку в образовании и карьере

В Азербайджане обеспечивается всесторонняя поддержка ветеранов с инвалидностью в вопросах образования и построения карьеры.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвященном Дню Победы.

По ее словам, государство оказывает как моральную, так и практическую помощь семьям шехидов и ветеранам, защищавшим территориальную целостность страны.

"Мы помогаем им в получении образования, в планировании будущей карьеры и личностном развитии. Ветеранам с различными степенями инвалидности предоставляются льготы для продвижения по образовательной и профессиональной траектории. Детям шехидов и ветеранам дарятся учебные материалы, а также создаются условия для бесплатного участия в пробных экзаменах", - отметила Аббасзаде.

Она уточнила, что в рамках программы 22 ветерана уже поступили в высшие и средние специальные учебные заведения, еще 8 человек проходят курсы подготовки к поступлению.