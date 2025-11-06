Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Аббасзаде: Ветераны с инвалидностью получают поддержку в образовании и карьере

    Наука и образование
    • 06 ноября, 2025
    • 15:24
    Аббасзаде: Ветераны с инвалидностью получают поддержку в образовании и карьере

    В Азербайджане обеспечивается всесторонняя поддержка ветеранов с инвалидностью в вопросах образования и построения карьеры.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвященном Дню Победы.

    По ее словам, государство оказывает как моральную, так и практическую помощь семьям шехидов и ветеранам, защищавшим территориальную целостность страны.

    "Мы помогаем им в получении образования, в планировании будущей карьеры и личностном развитии. Ветеранам с различными степенями инвалидности предоставляются льготы для продвижения по образовательной и профессиональной траектории. Детям шехидов и ветеранам дарятся учебные материалы, а также создаются условия для бесплатного участия в пробных экзаменах", - отметила Аббасзаде.

    Она уточнила, что в рамках программы 22 ветерана уже поступили в высшие и средние специальные учебные заведения, еще 8 человек проходят курсы подготовки к поступлению.

