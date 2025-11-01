İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Birinci Türkoloji Qurultayın məxfi sənədləri ilk dəfə nəşr olunacaq

    Elm və təhsil
    • 01 noyabr, 2025
    • 14:20
    Birinci Türkoloji Qurultayın məxfi sənədləri ilk dəfə nəşr olunacaq

    Birinci Türkoloji Qurultayın məxfi sənədləri ilk dəfə nəşr olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA Rəyasət Heyətinin noyabrın 1-də keçirilən iclasında Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə hazırlıqla bağlı məsələlərin müzakirəsi zamanı məlumat verilib.

    AMEA prezidenti akademik İsa Həbibbəyli Birinci Türkoloji Qurultayın XX əsrdə türk xalqlarının milli özünüdərkində xüsusi rol oynadığını deyərək ötən müddət ərzində qurultayla bağlı bir çox önəmli tədqiqatların ortaya qoyulduğunu söyləyib.

    O, akademik Nizami Cəfərovun Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyi ilə bağlı "Birinci Türkoloji Qurultayın dərsləri" adlı tədqiqat əsəri üzərində çalışdığını, eyni zamanda, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru professor Nadir Məmmədlinin ilk dəfə arxivdən qurultayın məxfi sənədlərini aşkar etdiyini və tədqiqatlarını nəşrə hazırladığını söyləyib.

    Toplantıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyi ilə bağlı AMEA-nın tədbirlər planının hazırlanması ilə bağlı müvafiq qərar qəbul olunub.

    Birinci Türkoloji Qurultay AMEA İsa Həbibbəyli

    Son xəbərlər

    14:25

    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 33 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:20
    Foto

    Birinci Türkoloji Qurultayın məxfi sənədləri ilk dəfə nəşr olunacaq

    Elm və təhsil
    14:17

    Xırdalanda 15 yaşlı oğlan hündürlükdən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    14:07

    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq

    Komanda
    14:01

    Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıb

    Digər
    13:50

    Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Region
    13:46

    Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıb

    İnfrastruktur
    13:37

    Səbinə Salmanova: Omanda Azərbaycan səfirliyinin açılması tarixi hadisədir - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:36

    G7 Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları fonunda Kiyevə dəstək vəd edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti