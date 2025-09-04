İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Xaçmazda restoranda qanunsuz saxlanılan heyvanlar xilas edilib

    Ekologiya
    • 04 sentyabr, 2025
    • 17:46
    Xaçmazda restoranda qanunsuz saxlanılan heyvanlar xilas edilib

    IDEA İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Daxili İşlər Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi əməkdaşlarının birgə iştirakı ilə Xaçmaz rayonunda fəaliyyət göstərən iaşə obyektlərindən birində araşdırma aparılıb. 

    Bu barədə "Report"a İctimai Birlikdən məlumat  verilib.

    Araşdırma nəticəsində rayonun Müşkür kəndi ərazisində yerləşən "Çənlibel" restoranında qanunsuz olaraq bir sıra fauna növlərinin saxlanılması faktı aşkarlanıb.

    Bakı Zooloji Parkının baytar mütəxəssisləri tərəfindən ərazidən adı Qırmızı Kitabına salınmış 1 adi flaminqo (qızılqaz), 2 harayçı qu quşu və 3 şinşilla götürülüb. Xilas edilən heyvanların ilkin müayinəsi zamanı, təbii miqrasiya prosesinə mane olmaq məqsədilə flaminqo və harayçı qu quşlarının qanadlarının uclarının kəsildiyi faktı aşkarlanıb.

    Hal-hazırda heyvanların klinik şəraitdə müayinə və reabilitasiyası davam etdirilir. IDEA İctimai Birliyi vətəndaşları təbiəti qorumağa bir daha çağırır və vəhşi heyvanların qanunsuz olaraq saxlanması hallarına yol verilməməsini, bu kimi hallarla rastlaşdıqda isə IDEA İctimai Birliyinin 1113 "Təbiətə Təcili Yardım" qaynar xəttinə və ya rəsmi sosial media kanallarına məlumat vermələrini xahiş edir.

    Ekologiya IDEA İctimai Birliyi Xaçmaz
    Rus Versiası Rus Versiası
    В одном из ресторанов Хачмаза содержали животных из Красной книги

    Son xəbərlər

    18:17

    Londonda avtobus qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    18:16

    Ermənistan baş nazirinin müavini və ABŞ səfiri Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Region
    18:11
    Foto

    Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirliyində zəlzələ qurbanları üçün anım mərasimi keçirilib

    Xarici siyasət
    18:08

    Dövlət Agentliyi: Ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı 2 800-dən çox müraciət daxil olub

    Biznes
    18:06

    Zelenski: Ukraynanın əsas təhlükəsizlik zəmanəti güclü ordudur

    Digər ölkələr
    17:53

    Səfir: Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının təşkili üzərində işləyirik

    Xarici siyasət
    17:49

    MPK rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşüb, paralimpiada ilə bağlı planlar müzakirə edilib

    Fərdi
    17:46

    Xaçmazda restoranda qanunsuz saxlanılan heyvanlar xilas edilib

    Ekologiya
    17:42

    Fariz Rzayev 20-ci Bled Strateji Forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti