В одном из ресторанов Хачмаза содержали животных из Красной книги

В одном из ресторанов Хачмазского района Азербайджана выявлен факт незаконного содержания диких животных.

Как сообщили Report в общественном объединении IDEA, проверка была проведена совместно с сотрудниками МВД и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ходе рейда в ресторане "Чянлибель", расположенном в селе Мюшкур, были обнаружены и изъяты животные, занесенные в Красную книгу, - один фламинго, два лебедя-кликуна и три шиншиллы.

Специалисты Бакинского зоопарка, изъявшие птиц, установили, что у птиц были обрезаны крылья для препятствования их естественной миграции. Животные проходят обследование и реабилитацию в клинических условиях.

IDEA призвала граждан сообщать о случаях незаконного содержания диких животных по горячей линии 1113 или через страницы организации в соцсетях.