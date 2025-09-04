В одном из ресторанов Хачмаза содержали животных из Красной книги

Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Экология
    • 04 сентября, 2025
    • 18:07
    В одном из ресторанов Хачмазского района Азербайджана выявлен факт незаконного содержания диких животных.

    Как сообщили Report в общественном объединении IDEA, проверка была проведена совместно с сотрудниками МВД и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

    В ходе рейда в ресторане "Чянлибель", расположенном в селе Мюшкур, были обнаружены и изъяты животные, занесенные в Красную книгу, - один фламинго, два лебедя-кликуна и три шиншиллы.

    Специалисты Бакинского зоопарка, изъявшие птиц, установили, что у птиц были обрезаны крылья для препятствования их естественной миграции. Животные проходят обследование и реабилитацию в клинических условиях.

    IDEA призвала граждан сообщать о случаях незаконного содержания диких животных по горячей линии 1113 или через страницы организации в соцсетях.

