    Президент: Приостановление отмены 907-й поправки показывает степень неблагодарности администрации Байдена-Блинкена

    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 21:24
    Президент: Приостановление отмены 907-й поправки показывает степень неблагодарности администрации Байдена-Блинкена

    Мы долгие годы пытались добиться отмены 907-й поправки. Однако это был очень сложный процесс, и только после событий 11 сентября 2001 года американский президент отменил эту поправку своей подписью, что продолжалось до 2024 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 5 января.

    Подчеркнув, что после завершения американской миссии в Афганистане администрация Байдена больше не стала отменять эту поправку, президент Азербайджана отметил: "То есть Азербайджан им больше был не нужен, миссия в Афганистане завершилась, и таким образом эта поправка была применена вновь. Конечно, это никак не влияет на наше экономическое развитие, да и не может влиять. Однако это еще раз показывает степень неблагодарности администрации Байдена-Блинкена".

    Prezident: 907-ci düzəlişin aradan qaldırılmasını dayandırması Bayden-Blinken administrasiyasının naşükür olmasını göstərir
    President: Halting the waiver of Section 907 demonstrates how ungrateful the Biden-Blinken administration was

