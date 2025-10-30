İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bu il qanunsuz kömür istehsalı ilə bağlı 218 fakt qeydə alınıb

    Ekologiya
    • 30 oktyabr, 2025
    • 15:10
    Bu il qanunsuz kömür istehsalı ilə bağlı 218 fakt qeydə alınıb

    Bu ilin ötən dövründə ölkə ərazisində qanunsuz kömür istehsalı ilə bağlı ümumilikdə 218 fakt qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətindən məlumat verilib.

    Tədbirlər zamanı Quba rayonu üzrə 40, İsmayıllı və Qəbələ rayonları üzrə hər birində 38, Qax rayonu üzrə 31, Göygöl rayonu üzrə 30, Oğuz rayonu üzrə 10, Masallı rayonu üzrə 8, Şəki rayonu üzrə 7, Ağsu rayonu üzrə 6, Zaqatala rayonu üzrə 4, Cəlilabad və Lerik rayonları üzrə hər birində 2, Astara və Balakən rayonları üzrə isə hər birində 1 fakt aşkar olunub.

    Ümumilikdə, qanunsuz kömür istehsalı ilə bağlı aşkar edilmiş faktlar üzrə 66 min 600 manat məbləğində cərimə tətbiq olunub, kömür quyuları isə ləğv edilib.

    Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti kömür

    Son xəbərlər

    16:19

    Azərbaycanda xurma yığımı və ixracı ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    Biznes
    16:15

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə süni intellekt həllərinin tətbiqini müzakirə edib

    İKT
    16:14

    Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    16:13

    Britaniyalı parlamentarilər gələn ilin əvvəlində Qarabağa səfər edə bilərlər

    Qarabağ
    16:11
    Foto
    Video

    Naxçıvanda ilk dəfə Gələcəyin Peşələri Sammiti keçirilib - YENİLƏNİB

    Sosial müdafiə
    16:10

    Bakıda 66 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    15:46

    "Liverpul"un futbolçusu karyerasını Şotlandiyada davam etdirə bilər

    Futbol
    15:35

    "Formula 1" çempionu karyerasını bitirmək qərarına gəlib

    Fərdi
    15:31

    Ərdoğan və Merts Ankarada qapalı formatda danışıqlar aparırlar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti