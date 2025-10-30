Bu il qanunsuz kömür istehsalı ilə bağlı 218 fakt qeydə alınıb
Ekologiya
- 30 oktyabr, 2025
- 15:10
Bu ilin ötən dövründə ölkə ərazisində qanunsuz kömür istehsalı ilə bağlı ümumilikdə 218 fakt qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətindən məlumat verilib.
Tədbirlər zamanı Quba rayonu üzrə 40, İsmayıllı və Qəbələ rayonları üzrə hər birində 38, Qax rayonu üzrə 31, Göygöl rayonu üzrə 30, Oğuz rayonu üzrə 10, Masallı rayonu üzrə 8, Şəki rayonu üzrə 7, Ağsu rayonu üzrə 6, Zaqatala rayonu üzrə 4, Cəlilabad və Lerik rayonları üzrə hər birində 2, Astara və Balakən rayonları üzrə isə hər birində 1 fakt aşkar olunub.
Ümumilikdə, qanunsuz kömür istehsalı ilə bağlı aşkar edilmiş faktlar üzrə 66 min 600 manat məbləğində cərimə tətbiq olunub, kömür quyuları isə ləğv edilib.
Son xəbərlər
16:19
Azərbaycanda xurma yığımı və ixracı ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıbBiznes
16:15
Azərbaycan Çin şirkəti ilə süni intellekt həllərinin tətbiqini müzakirə edibİKT
16:14
Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıbFərdi
16:13
Britaniyalı parlamentarilər gələn ilin əvvəlində Qarabağa səfər edə bilərlərQarabağ
16:11
Foto
Video
Naxçıvanda ilk dəfə Gələcəyin Peşələri Sammiti keçirilib - YENİLƏNİBSosial müdafiə
16:10
Bakıda 66 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıbHadisə
15:46
"Liverpul"un futbolçusu karyerasını Şotlandiyada davam etdirə bilərFutbol
15:35
"Formula 1" çempionu karyerasını bitirmək qərarına gəlibFərdi
15:31