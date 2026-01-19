İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Lənkəranda leysan yağışları daşqınlara səbəb olub

    Ekologiya
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:32
    Lənkəranda leysan yağışları daşqınlara səbəb olub

    Lənkəran rayonunda dünən gecədən başlayan yağışlar daşqınlara səbəb olub.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, leysan xarakterli yağış nəticəsində rayonun bəzi əraziləri daşqınlara məruz qalıb.

    Yağıntı əsasən Lənkəranın Masallı rayonuna yaxın kəndlərində müşahidə olunur. Hazırda rayon ərazisində leysan xarakterli yağış davam edir.

