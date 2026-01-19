Lənkəranda leysan yağışları daşqınlara səbəb olub
Ekologiya
- 19 yanvar, 2026
- 11:32
Lənkəran rayonunda dünən gecədən başlayan yağışlar daşqınlara səbəb olub.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, leysan xarakterli yağış nəticəsində rayonun bəzi əraziləri daşqınlara məruz qalıb.
Yağıntı əsasən Lənkəranın Masallı rayonuna yaxın kəndlərində müşahidə olunur. Hazırda rayon ərazisində leysan xarakterli yağış davam edir.
