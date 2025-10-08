İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Günəş plazması buludu Yerə yaxınlaşır

    Ekologiya
    • 08 oktyabr, 2025
    • 01:17
    Günəş plazması buludu Yerə yaxınlaşır

    Günəş plazması buludu yerə yaxınlaşır, təbii hadisənin ilk əlamətləri qeydə alınır, lakin maqnit fırtınaları hələ başlamayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiyası laboratoriyası məlumat yayıb.

    Oktyabrın 3-də partlayış zamanı plazma buludu Günəşə atıldı, proses yavaş, zərbəsiz idi, buna görə maqnitosfer uyğunlaşmağı bacardı. Hazırda geomaqnit fırtınaları və narahatlıqlar qeydə alınmır.

    "Mövcud narahatlıqlar, ehtimal ki, kifayət qədər uzunmüddətli ola bilər (bir gün və ya daha çox), ona görə də zəif geomaqnit qasırğalarının qısa müddət ərzində inkişaf edəcəyi ehtimalı yüksək olaraq qalır", - mütəxəssislər bildirib.

    Günəş plazması maqnit fırtınaları Yer kürəsi
    К Земле приближается облако солнечной плазмы

