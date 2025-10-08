Günəş plazması buludu Yerə yaxınlaşır
Ekologiya
- 08 oktyabr, 2025
- 01:17
Günəş plazması buludu yerə yaxınlaşır, təbii hadisənin ilk əlamətləri qeydə alınır, lakin maqnit fırtınaları hələ başlamayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiyası laboratoriyası məlumat yayıb.
Oktyabrın 3-də partlayış zamanı plazma buludu Günəşə atıldı, proses yavaş, zərbəsiz idi, buna görə maqnitosfer uyğunlaşmağı bacardı. Hazırda geomaqnit fırtınaları və narahatlıqlar qeydə alınmır.
"Mövcud narahatlıqlar, ehtimal ki, kifayət qədər uzunmüddətli ola bilər (bir gün və ya daha çox), ona görə də zəif geomaqnit qasırğalarının qısa müddət ərzində inkişaf edəcəyi ehtimalı yüksək olaraq qalır", - mütəxəssislər bildirib.
Son xəbərlər
01:35
Babacan, Bağırbəyli, Bağçalı, Babacan toponimləri - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
01:17
Günəş plazması buludu Yerə yaxınlaşırEkologiya
00:53
ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçiləri Çikaqoya gedibDigər ölkələr
00:26
Almaniyada zavodda qəza nəticəsində havada zəhərli bulud yaranıbDigər ölkələr
00:00
Ermənistanın Gəncəni üçüncü dəfə bombalamasından beş il ötürQarabağ
23:50
Əraqçi: İsrail müdaxilə etməsəydi, Tehran və Vaşinqton nüvə sazişinə imza atardıRegion
23:49
Tbilisidəki iğtişaşlarla bağlı 22 nəfər saxlanılıbRegion
23:47
Britaniya bankları avtomobil krediti ilə bağlı qanun pozuntularına görə müştərilərə təzminat ödəyəcəklərDigər ölkələr
23:33