К Земле приближается облако солнечной плазмы
Экология
- 08 октября, 2025
- 00:49
К Земле приближается облако солнечной плазмы, регистрируются первые признаки явления, однако магнитные бури еще не начались.
Как передает Report, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
Облако плазмы было выброшено на Солнце 3 октября во время вспышки, выброс был медленным, без ударов, поэтому магнитосфера успела подстроиться, пояснили ученые. Геомагнитных бурь и возмущений на данный момент не фиксируется.
"Текущие возмущения, предварительно, могут быть достаточно продолжительными (от суток и более), поэтому сохраняется высокая вероятность, что через небольшое время дойдет и до слабых геомагнитных бурь", - добавили специалисты.
Последние новости
01:36
Кортеж президента Нобоа обстреляли в ЭквадореДругие страны
01:12
Bloomberg: Трамп планирует сократить финансирование новых энергопроектов на $12 млрдДругие страны
00:49
К Земле приближается облако солнечной плазмыЭкология
00:22
Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды ЧикагоДругие страны
00:00
Минуло 5 лет со дня третьего ракетного обстрела армянами ГянджиКарабах
23:51
Один из шести пострадавших в ДТП в Сальяне скончалсяПроисшествия
23:47
МВД Грузии: По делу о беспорядках задержаны 22 человекаВ регионе
23:39
В Армении растет незаконный оборот наркотиковВ регионе
23:21