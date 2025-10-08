Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    К Земле приближается облако солнечной плазмы

    К Земле приближается облако солнечной плазмы, регистрируются первые признаки явления, однако магнитные бури еще не начались.

    Как передает Report, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Облако плазмы было выброшено на Солнце 3 октября во время вспышки, выброс был медленным, без ударов, поэтому магнитосфера успела подстроиться, пояснили ученые. Геомагнитных бурь и возмущений на данный момент не фиксируется.

    "Текущие возмущения, предварительно, могут быть достаточно продолжительными (от суток и более), поэтому сохраняется высокая вероятность, что через небольшое время дойдет и до слабых геомагнитных бурь", - добавили специалисты.

