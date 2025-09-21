İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Ekologiya
    • 21 sentyabr, 2025
    • 17:07
    FAKTİKİ HAVA: Bir çox rayona leysan yağır, şimşək çaxır

    Sentyabrın 21-i saat 16:00-a olan məlumata əsasən, ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Naxçıvan, Şahbuz, Culfa, Ordubad, Zaqatala, Balakən, Oğuz, Qrız, Quba, Qusar, Xınalıq, Qəbələ, Qobustan, Zərdab, Beyləqan, İmişli, Neftçala, Salyan, Sabirabad, Biləsuvar, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara, Ağdamda arabir leysan xarakterli yağış yağır, şimşək çaxır.

    В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозами

