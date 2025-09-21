Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозами

    Экология
    • 21 сентября, 2025
    • 17:47
    В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозами

    В регионах Азербайджана к 16:00 воскресенья наблюдались ливни с грозами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, интенсивные осадки были зафикисрованы в Нахчыване, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Загатале, Балакене, Огузе, Грызе, Губе, Гусаре, Хыналыге, Габале, Гобустане, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Нефтчале, Сальяне, Сабирабаде, Биласуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Агдаме.

    фактическая погода национальная служба гидрометеорологии осадки ливни, грозы
    FAKTİKİ HAVA: Bir çox rayona leysan yağır, şimşək çaxır

    Последние новости

    18:30
    Видео

    СМИ: На базе Баграм в Афганистане произошел взрыв

    Другие страны
    18:30

    СМИ: Парламентские выборы в Сирии перенесли на 5 октября

    Другие страны
    18:22

    Турецкий ученый: Запуск Зангезурского коридора придаст большой стимул развитию Нахчывана

    Внутренняя политика
    18:05

    Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют рейсы из-за возможной кибератаки

    Другие страны
    17:59

    Ферстаппен поделился впечатлениями после победы на Гран-при Азербайджана в Баку

    Формула 1
    17:47

    В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозами

    Экология
    17:41

    "Формула 1": Mercedes по итогам Гран-при Азербайджана поднялся на 2-е место в Кубке конструкторов

    Формула 1
    17:37

    Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по запросу Эстонии

    Другие страны
    17:34

    Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции

    Внешняя политика
    Лента новостей