В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозами
Экология
- 21 сентября, 2025
- 17:47
В регионах Азербайджана к 16:00 воскресенья наблюдались ливни с грозами.
Как сообщает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, интенсивные осадки были зафикисрованы в Нахчыване, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Загатале, Балакене, Огузе, Грызе, Губе, Гусаре, Хыналыге, Габале, Гобустане, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Нефтчале, Сальяне, Сабирабаде, Биласуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Агдаме.
Последние новости
18:30
Видео
СМИ: На базе Баграм в Афганистане произошел взрывДругие страны
18:30
СМИ: Парламентские выборы в Сирии перенесли на 5 октябряДругие страны
18:22
Турецкий ученый: Запуск Зангезурского коридора придаст большой стимул развитию НахчыванаВнутренняя политика
18:05
Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют рейсы из-за возможной кибератакиДругие страны
17:59
Ферстаппен поделился впечатлениями после победы на Гран-при Азербайджана в БакуФормула 1
17:47
В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозамиЭкология
17:41
"Формула 1": Mercedes по итогам Гран-при Азербайджана поднялся на 2-е место в Кубке конструкторовФормула 1
17:37
Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по запросу ЭстонииДругие страны
17:34