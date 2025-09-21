В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозами

В регионах Азербайджана к 16:00 воскресенья наблюдались ливни с грозами.

Как сообщает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, интенсивные осадки были зафикисрованы в Нахчыване, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Загатале, Балакене, Огузе, Грызе, Губе, Гусаре, Хыналыге, Габале, Гобустане, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Нефтчале, Сальяне, Сабирабаде, Биласуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Агдаме.