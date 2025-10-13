Yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA
Ekologiya
- 13 oktyabr, 2025
- 17:25
Azərbaycanın bəzi yerlərində oktyabrın 13-ü saat 17:00-a olan küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Hazırda bir sıra ərazilərdə şimal-qərb küləyi əsir, küləyin maksimal sürəti Goranboyda 23, Lerik, Culfada 21, Mingəçevirdə 18, Kəlbəcərdə 17, Balakən, Şəmkir, Gəncədə 16 m/s-yə çatır.
Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Quba, Şahdağ, Balakən, Şəki, Zaqatala, Xaçmaz, Qusar (Laza), Qax (Sarıbaş), Beyləqan, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Yevlax, Zərdab, Sabirabadda arabir leysan xarakterli yağış yağır, şimşək çaxır.
Şəki, Balakən, Qax (Sarıbaş), Göygöl, Lerikdə duman müşahidə olunur. Görünüş məsafasi 500 metrədək məhdudlaşır.
