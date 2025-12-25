İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Hesablama Palatası strateji planda yeni indikatorlar tətbiq edəcək

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 16:43
    Hesablama Palatası strateji planda yeni indikatorlar tətbiq edəcək

    Hesablama Palatası fəaliyyətin qiymətləndirilməsi məqsədilə 2026–2030-cu illər üzrə Strateji planda yeni indikatorların tətbiqini nəzərdə tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Palatanın aparat rəhbəri Tamerlan Yusif-zadə "Dövlət auditi ilə bağlı məlumatların ictimaiyyətə düzgün təqdim edilməsində medianın rolu" mövzusunda keçirilən təlim zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yeni strateji plana fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üçün əlavə indikatorlar, xüsusilə keyfiyyət göstəriciləri daxil edilib.

    T.Yusif-zadə qeyd edib ki, bu yanaşma fəaliyyətə daha obyektiv və əhatəli qiymət verilməsinə imkan yaradacaq, həmçinin qərarların qəbulunda analitik əsasları gücləndirəcək.

    Hesablama Palatası Tamerlan Yusif-zadə yeni strateji plan

    Son xəbərlər

    16:52

    Kiberpolis 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı qanunsuz yolla ələ keçirən şəxsləri saxlayıb

    Hadisə
    16:48

    Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində vəziyyət sabitləşib - YENİLƏNİB-2

    Region
    16:43

    Hesablama Palatası strateji planda yeni indikatorlar tətbiq edəcək

    Maliyyə
    16:41

    Azərbaycan Kanada və Estoniyaya heyva ixrac etməyə başlayıb

    Biznes
    16:36
    Foto

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyana hökm oxunub

    Hadisə
    16:29
    Foto

    ANAMA Xocalıya köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçib

    Daxili siyasət
    16:29

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    16:27

    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 32 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:19

    Norveç millisinin üzvü "Mançester Siti"dən ayrılmağı düşünür

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti