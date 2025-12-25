Счетная палата внедрит новые индикаторы в стратегическом плане на 2026-2030 гг.
- 25 декабря, 2025
- 17:13
Счетная палата предусматривает внедрение новых индикаторов в Стратегическом плане на 2026-2030 годы с целью оценки деятельности.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам руководитель аппарата палаты Тамерлан Юсифзаде на мероприятии на тему "Роль медиа в правильном представлении информации о государственном аудите общественности".
По его словам, в новый стратегический план включены дополнительные индикаторы для оценки деятельности, особенно показатели качества.
Юсифзаде отметил, что этот подход позволит дать более объективную и комплексную оценку деятельности, а также усилит аналитические основы при принятии решений.
