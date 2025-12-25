Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Счетная палата внедрит новые индикаторы в стратегическом плане на 2026-2030 гг.

    Финансы
    • 25 декабря, 2025
    • 17:13
    Счетная палата внедрит новые индикаторы в стратегическом плане на 2026-2030 гг.

    Счетная палата предусматривает внедрение новых индикаторов в Стратегическом плане на 2026-2030 годы с целью оценки деятельности.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам руководитель аппарата палаты Тамерлан Юсифзаде на мероприятии на тему "Роль медиа в правильном представлении информации о государственном аудите общественности".

    По его словам, в новый стратегический план включены дополнительные индикаторы для оценки деятельности, особенно показатели качества.

    Юсифзаде отметил, что этот подход позволит дать более объективную и комплексную оценку деятельности, а также усилит аналитические основы при принятии решений.

    Счетная палата индикаторы стратегический план Тамерлан Юсифзаде
    Hesablama Palatası strateji planda yeni indikatorlar tətbiq edəcək

    Последние новости

    17:40
    Фото

    Президент Туркменистана наградил посла Азербайджана

    Внешняя политика
    17:39

    В Азербайджане на 23,8% выросли взносы по страхованию имущества

    Финансы
    17:39

    Казахстан опубликовал промежуточное сообщение о ходе расследования авиакатастрофы самолета AZAL

    В регионе
    17:29

    Киберполиция Азербайджана пресекла мошенничество с криптовалютой на сумму более 1 млн манатов

    Происшествия
    17:20
    Фото

    В Карабахском университете на факультете бизнеса и экономики обучаются 505 студентов

    Наука и образование
    17:18

    Украина ударила по Новошахтинскому НПЗ крылатыми ракетами Storm Shadow

    Другие страны
    17:13

    Счетная палата внедрит новые индикаторы в стратегическом плане на 2026-2030 гг.

    Финансы
    17:03
    Фото

    В Актау почтили память жертв крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    16:59

    Захарова: МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Германию

    В регионе
    Лента новостей