İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Norveç millisinin üzvü "Mançester Siti"dən ayrılmağı düşünür

    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 16:19
    Norveç millisinin üzvü Mançester Sitidən ayrılmağı düşünür

    Norveç millisinin futbolçusu Oskar Bobb İngiltərənin "Mançester Siti" klubundan ayrılmağı düşünür.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, buna 22 yaşlı yarımmüdafiəçinin az forma şansı əldə etməsi səbəb olub.

    "Şəhərlilər" "Bornmut"un vingeri Antuan Semenyonu transfer etsə, Oskar Bobb başqa komandaya keçməyi tələb edəcək.

    Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubu oyunçu ilə maraqlanır.

    Qeyd edək ki, norveçli futbolçunun Premyer Liqa təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    Oskar Bobb Mançester Siti klubdan ayrılma Norveç millisi

    Son xəbərlər

    16:52

    Kiberpolis 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı qanunsuz yolla ələ keçirən şəxsləri saxlayıb

    Hadisə
    16:48

    Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində vəziyyət sabitləşib - YENİLƏNİB-2

    Region
    16:43

    Hesablama Palatası strateji planda yeni indikatorlar tətbiq edəcək

    Maliyyə
    16:41

    Azərbaycan Kanada və Estoniyaya heyva ixrac etməyə başlayıb

    Biznes
    16:36
    Foto

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyana hökm oxunub

    Hadisə
    16:29
    Foto

    ANAMA Xocalıya köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçib

    Daxili siyasət
    16:29

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    16:27

    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 32 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:19

    Norveç millisinin üzvü "Mançester Siti"dən ayrılmağı düşünür

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti