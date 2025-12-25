İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    ANAMA Xocalıya köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçib

    Daxili siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 16:29
    ANAMA Xocalıya köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçib

    Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) nümayəndələri Xocalı rayonunun Xanyurdu və Şuşakənd kəndlərinə köçürülən sakinlər üçün Partlayıcı Sursat Riskləri üzrə Maarifləndirmə tədbiri keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ANAMA məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, tədbir çərçivəsində sakinlərə əsas təhlükəsizlik qaydaları, şübhəli ərazilərin əlamətləri və xəbərdarlıq nişanları barədə məlumat verilib, təhlükəsizliyinə əmin olmadıqları ərazilərə daxil olmamaq, eləcə də şübhəli əşyalara toxunmamaq çağırışları edilib.

    Agentliyin nümayəndələri sakinlərə müxtəlif növ qabaqlayıcı və maarifləndirici çap materialları da paylayıb.

    ANAMA Xocalı maarifləndirmə tədbiri mina

