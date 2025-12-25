ANAMA Xocalıya köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçib
Daxili siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 16:29
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) nümayəndələri Xocalı rayonunun Xanyurdu və Şuşakənd kəndlərinə köçürülən sakinlər üçün Partlayıcı Sursat Riskləri üzrə Maarifləndirmə tədbiri keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ANAMA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, tədbir çərçivəsində sakinlərə əsas təhlükəsizlik qaydaları, şübhəli ərazilərin əlamətləri və xəbərdarlıq nişanları barədə məlumat verilib, təhlükəsizliyinə əmin olmadıqları ərazilərə daxil olmamaq, eləcə də şübhəli əşyalara toxunmamaq çağırışları edilib.
Agentliyin nümayəndələri sakinlərə müxtəlif növ qabaqlayıcı və maarifləndirici çap materialları da paylayıb.
