İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Azərbaycan Kanada və Estoniyaya heyva ixrac etməyə başlayıb

    Biznes
    • 25 dekabr, 2025
    • 16:41
    Azərbaycan Kanada və Estoniyaya heyva ixrac etməyə başlayıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 1,9 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 931 ton heyva ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 80 %, kəmiyyət olaraq – 71 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 1,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 63 % çox) 1 min 698 ton (+55 %), Almaniyaya 95,2 min ABŞ dolları dəyərində 71 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Gürcüstana 73,6 min ABŞ dolları dəyərində (+6 dəfə) 114 ton (+5 dəfə), Kanadaya 25,2 min ABŞ dolları dəyərində 16,8 ton, Səudiyyə Ərəbistanına 13,9 min ABŞ dolları dəyərində (-7 %) 0,7 ton (-43 %) məhsul satıb.

    Bu il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Estoniyaya (1 min ABŞ dolları dəyərində 1,6 ton) və Kanadaya tədarük həyata keçirilib.

    2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 2 min 903 ton heyvanın 97 %-i Rusiyanın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi heyva Rusiya Almaniya Kanada Estoniya

    Son xəbərlər

    16:52

    Kiberpolis 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı qanunsuz yolla ələ keçirən şəxsləri saxlayıb

    Hadisə
    16:48

    Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində vəziyyət sabitləşib - YENİLƏNİB-2

    Region
    16:43

    Hesablama Palatası strateji planda yeni indikatorlar tətbiq edəcək

    Maliyyə
    16:41

    Azərbaycan Kanada və Estoniyaya heyva ixrac etməyə başlayıb

    Biznes
    16:36
    Foto

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyana hökm oxunub

    Hadisə
    16:29
    Foto

    ANAMA Xocalıya köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçib

    Daxili siyasət
    16:29

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    16:27

    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 32 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:19

    Norveç millisinin üzvü "Mançester Siti"dən ayrılmağı düşünür

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti