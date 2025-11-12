İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Dumanlı hava noyabrın 15-dək davam edəcək

    Ekologiya
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:21
    Dumanlı hava noyabrın 15-dək davam edəcək

    Hazırda ölkə ərazisində dumanlı hava şəraiti müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin noyabrın 12-si saat 8:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, gündüz saatlarında temperaturun yüksək olması, gecə saatlarında isə yerüstü təbəqədə səthin soyuması və havanın temperaturunun aşağı düşməsi dumanın əmələ gəlməsinə səbəb olub.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Naftalan, Şəmkir, Gəncə, Balakən, Qusar, Şamaxı, Qobustan, Bərdə, Göyçay, Zərdab, İmişli, Kürdəmir, Cəfərxan, Yevlax, Tərtər, Mingəçevir, Biləsuvar və Ağdamda duman müşahidə olunur. Görünüş məsafəsi 50-200 metrədək məhdudlaşır.

    Ölkə ərazisində müşahidə olunan dumanlı hava şəraitinin noyabrın 15-dək fasilələrlə davam edəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti dumanlı hava
    Туманная погода продлится до 15 ноября

    Son xəbərlər

    10:11

    ADB: Dünya ölkələri cari çağırışları nəzərə almaqla KOB strategiyasını təshih edir

    Biznes
    10:07

    Kamran Əliyev: Beynəlxalq tərəfdaşlarla kibertəhdidlərə qarşı mübarizədə zəruri tədbirlər görülür

    Hadisə
    10:05

    "Ekolizinq" nizamnamə kapitalını 10 dəfə azaldır

    Biznes
    10:04

    Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda heç bir kiçik biznes geridə qalmamalıdır"

    Biznes
    10:03

    Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:01

    Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölüb

    Hadisə
    10:00

    Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunda ilk matçına bu gün çıxacaq

    Komanda
    09:59

    Bakıda hamamda yıxılan 86 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    09:55

    Bu ilin 10 ayında 78 stomatoloji klinikada yoxlama keçirilib, 72-də nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti