Туманная погода продлится до 15 ноября
- 12 ноября, 2025
- 09:42
В настоящее время на территории Азербайджана наблюдается туманная погода.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Причиной образования тумана стала высокая температура днем, охлаждение приземного слоя и понижение температуры воздуха ночью.
Туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нафталане, Шамкире, Гяндже, Балакяне, Гусаре, Шамахы, Гобустане, Барде, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Евлахе, Тертере, Мингячевире, Билясуваре и Агдаме. Из-за тумана видимость ограничена до 50-200 метров.
Ожидается, что наблюдаемая на территории страны туманная погода продолжится с перерывами до 15 ноября.
