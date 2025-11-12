Туманная погода продлится до 15 ноября

В настоящее время на территории Азербайджана наблюдается туманная погода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Причиной образования тумана стала высокая температура днем,​ охлаждение приземного слоя и понижение температуры воздуха ночью.

Туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нафталане, Шамкире, Гяндже, Балакяне, Гусаре, Шамахы, Гобустане, Барде, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Евлахе, Тертере, Мингячевире, Билясуваре и Агдаме. Из-за тумана видимость ограничена до 50-200 метров.

Ожидается, что наблюдаемая на территории страны туманная погода продолжится с перерывами до 15 ноября.