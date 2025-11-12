Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Туманная погода продлится до 15 ноября

    Экология
    • 12 ноября, 2025
    • 09:42
    Туманная погода продлится до 15 ноября

    В настоящее время на территории Азербайджана наблюдается туманная погода.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Причиной образования тумана стала высокая температура днем,​ охлаждение приземного слоя и понижение температуры воздуха ночью.

    Туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нафталане, Шамкире, Гяндже, Балакяне, Гусаре, Шамахы, Гобустане, Барде, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Евлахе, Тертере, Мингячевире, Билясуваре и Агдаме. Из-за тумана видимость ограничена до 50-200 метров.

    Ожидается, что наблюдаемая на территории страны туманная погода продолжится с перерывами до 15 ноября.

    туманная погода служба гидрометеорологии
    Dumanlı hava noyabrın 15-dək davam edəcək

    Последние новости

    10:14

    Кабмин обновил решение о единой бюджетной классификации

    Финансы
    10:13

    В трех районах Баку не будет газа

    Энергетика
    10:10

    Пешеходам и водителям напомнили о мерах предосторожности из-за тумана

    Внутренняя политика
    10:07
    Фото

    Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете UNWTO

    Туризм
    10:05

    МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем независимости

    Внешняя политика
    10:00

    АБР: Экспортеры в Азии сильно пострадали от тарифной политики США

    Бизнес
    09:58

    АБР: Объем бизнес-кредитов в Азербайджане к концу 2026 года превысит 16 млрд манатов

    Бизнес
    09:57

    Цены на нефть снизились в ожидании отчетов ОПЕК и МЭА

    Энергетика
    09:54

    Фархад Абдуллаев: Конституция отражает волю и единство азербайджанского народа

    Внутренняя политика
    Лента новостей