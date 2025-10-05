Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
Ekologiya
- 05 oktyabr, 2025
- 14:35
Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Oktyabrın 6-da gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 500-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
