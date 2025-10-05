Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Азербайджане из-за тумана снизится дальность видимости на дорогах

    Экология
    • 05 октября, 2025
    • 14:50
    В Азербайджане из-за тумана снизится дальность видимости на дорогах

    Завтра на ряде автомобильных дорог Азербайджана из-за тумана снизится дальность видимости.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что 6 октября ночью и утром в ряде горных и предгорных районов дальности видимости на магистралях снизится до 500-800 метров.

