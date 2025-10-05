В Азербайджане из-за тумана снизится дальность видимости на дорогах
Экология
- 05 октября, 2025
- 14:50
Завтра на ряде автомобильных дорог Азербайджана из-за тумана снизится дальность видимости.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что 6 октября ночью и утром в ряде горных и предгорных районов дальности видимости на магистралях снизится до 500-800 метров.
