В Азербайджане из-за тумана снизится дальность видимости на дорогах

Завтра на ряде автомобильных дорог Азербайджана из-за тумана снизится дальность видимости.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что 6 октября ночью и утром в ряде горных и предгорных районов дальности видимости на магистралях снизится до 500-800 метров.