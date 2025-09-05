Bəzi rayonlarda leysan yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Ekologiya
    • 05 sentyabr, 2025
    • 19:17
    Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda - Kəlbəcər, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Quba, Qusar, Xaçmaz, Naftalan, Goranboy, Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəydə qısamüddətli leysan xarakterli yağış yağır, şimşək çaxır.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, sentyabrın 5-i saat 19:00-a olan məlumata əsasən, həmçinin yağan leysan xarakterli yağışlar nəticəsində saat 17:00 radələrindən Gəncəçayın Daşkəsən rayonunun Alaxançallı və Qaraqollar kəndi ərazisindən keçən hissəsindən güclü sel keçir.

