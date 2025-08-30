Tom Barrak: ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdur

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Dünya
    • 30 avqust, 2025
    • 21:06
    ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdur. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi və Ankaradakı səfiri Tom Barrak deyib. 

    O bildirib ki, ABŞ-nin Suriyaya hərbçi göndərmək planı da yoxdur: "Vaşinqtonun prioriteti terrorla mübarizədir". 

    Diplomat, həmçinin Suriyanın gələcəyi ilə bağlı hazırkı Prezident Əhməd Əl- Şaaraya inandığını bildirib: "Ona inanıram. Hədəflərinin bizim hədəflərimizlə eyni olduğuna əminəm. Bu, Suriyada sabitliyi təmin etməkdir. Ancaq fərqli etnik və məzhəb tələbləri bu prosesi çətinləşdirir". 

    Suriya   ABŞ   Səfir  
    Том Барак: США не намерены менять власть в Сирии

