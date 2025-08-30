Tom Barrak: ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdur
Dünya
- 30 avqust, 2025
- 21:06
ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi və Ankaradakı səfiri Tom Barrak deyib.
O bildirib ki, ABŞ-nin Suriyaya hərbçi göndərmək planı da yoxdur: "Vaşinqtonun prioriteti terrorla mübarizədir".
Diplomat, həmçinin Suriyanın gələcəyi ilə bağlı hazırkı Prezident Əhməd Əl- Şaaraya inandığını bildirib: "Ona inanıram. Hədəflərinin bizim hədəflərimizlə eyni olduğuna əminəm. Bu, Suriyada sabitliyi təmin etməkdir. Ancaq fərqli etnik və məzhəb tələbləri bu prosesi çətinləşdirir".
