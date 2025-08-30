Том Барак: США не намерены менять власть в Сирии

У США нет намерения менять власть в Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель США по Сирии и посол в Анкаре Том Баррак.

Он отметил, что у США также нет планов отправлять военных в Сирию: "Приоритетом Вашингтона является борьба с терроризмом".

Дипломат также подчеркнул, что верит в нынешнего президента Ахмеда Аш-Шаара относительно будущего страны.

"Я верю ему. Я уверен, что его цели совпадают с нашими. Это обеспечение стабильности в Сирии. Однако различные этнические и конфессиональные требования усложняют этот процесс", - уточнил политик.