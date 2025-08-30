Том Барак: США не намерены менять власть в Сирии
В мире
- 30 августа, 2025
- 21:24
У США нет намерения менять власть в Сирии.
Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель США по Сирии и посол в Анкаре Том Баррак.
Он отметил, что у США также нет планов отправлять военных в Сирию: "Приоритетом Вашингтона является борьба с терроризмом".
Дипломат также подчеркнул, что верит в нынешнего президента Ахмеда Аш-Шаара относительно будущего страны.
"Я верю ему. Я уверен, что его цели совпадают с нашими. Это обеспечение стабильности в Сирии. Однако различные этнические и конфессиональные требования усложняют этот процесс", - уточнил политик.
Последние новости
22:08
Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годыДругие страны
21:52
В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений братуПроисшествия
21:42
Глава Минобороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в училищах ТурцииАрмия
21:39
СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решенийДругие страны
21:24
Том Барак: США не намерены менять власть в СирииВ мире
21:21
СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в странеДругие страны
21:08
Фото
Мать пропавшего без вести: Мы всей семьей поменяли свою фамилию на имя сына – ШахинВнешняя политика
21:00
При ударе Израиля погибли не менее 10 членов правительства хуситов - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:52
Фото