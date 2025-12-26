Украина получила от Швеции десятки миллионов евро на укрепление энергосистемы
Другие страны
- 26 декабря, 2025
- 19:43
Шведское агентство по международному развитию (SIDA) перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины 63,82 млн евро.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Минэнерго в телеграм канале.
Согласно информации, теперь общий объем взносов SIDA в Фонд составляет 203,08 млн евро. Из них 44,68 млн евро поступили на отдельный специальный счет для обеспечения ядерной безопасности.
Минэнерго отметило, что финпомощь Швеции позволила приобрести оборудование для проекта по развитию распределенной генерации. Речь идет об одном из самых энергодефицитных регионов Украины.
"Также за средства SIDA закуплено важное оборудование для НЭК "Укрэнерго" и операторов систем распределения Херсонской, Запорожской и Черниговской областей", - говорится в заявлении.
