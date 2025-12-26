Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Украина получила от Швеции десятки миллионов евро на укрепление энергосистемы

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 19:43
    Украина получила от Швеции десятки миллионов евро на укрепление энергосистемы

    Шведское агентство по международному развитию (SIDA) перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины 63,82 млн евро.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Минэнерго в телеграм канале.

    Согласно информации, теперь общий объем взносов SIDA в Фонд составляет 203,08 млн евро. Из них 44,68 млн евро поступили на отдельный специальный счет для обеспечения ядерной безопасности.

    Минэнерго отметило, что финпомощь Швеции позволила приобрести оборудование для проекта по развитию распределенной генерации. Речь идет об одном из самых энергодефицитных регионов Украины.

    "Также за средства SIDA закуплено важное оборудование для НЭК "Укрэнерго" и операторов систем распределения Херсонской, Запорожской и Черниговской областей", - говорится в заявлении.

    Украина Минэнерго SIDA Фонд помощи Украине энергетика Швеция
    İsveç enerji sisteminin möhkəmləndirilməsi üçün Ukraynaya on milyonlarla avro yardım edib

    Последние новости

    21:14

    Таиланд не откажется от занятой территории для переговоров с Камбоджей

    Другие страны
    21:00
    Фото

    Бакинский военный суд завершил рассмотрение дела граждан Армении, приговор объявят позже

    Происшествия
    20:56

    Посол РФ в Армении: Происходящее на Южном Кавказе значимо для Москвы

    Другие страны
    20:51
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом ANİMAFİLM Studio

    Культура
    20:48

    В Малатье задержан член ИГИЛ, готовивший теракт на Новый год

    В регионе
    20:43

    Жертвами ракетного удара РФ по Харькову стали 2 человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:25
    Фото

    Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное мероприятие для детей

    Социальная защита
    20:22

    Рябков: РФ хотела бы видеть Украину дружественной страной

    Другие страны
    20:18

    Зеленский и Стубб обсудили подготовку к переговорам в США

    Другие страны
    Лента новостей