Ramin Məmmədov Türkiyədə səfərdədir
- 02 mart, 2026
- 18:01
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, məqsəd azərbaycanlıların sıx məskunlaşdığı ərazilərdə təşkil ediləcək iftar mərasimlərində iştirakdır.
Səfər çərçivəsində komitə və tabeliyindəki qurumların rəhbərliyi, o cümlədən Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu İstanbul şəhərində Ulu Öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev Parkında olublar.
Nümayəndə heyəti Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin parkda ucaldılmış abidəsini ziyarət edib. Abidə önünə gül dəstələri qoyulub, əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.
Türkiyənin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün parkda yerləşən abidəsi də ziyarət edilərək önünə gül dəstələri qoyulub.