Dini komitənin sədr müavini: Türkiyədə təşkil edilən iftar süfrələrinin təşkili soydaşlarımızı bir araya gətirmək üçün fürsətdir
Din
- 03 mart, 2026
- 10:02
Ramazan ayında Türkiyədə təşkil edilən iftar süfrələrinin təşkili soydaşları bir araya gətirmək üçün vasitə deyil, fürsətdir.
Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Azərbaycanın Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmayılov deyib.
O, deyib ki, onların özlərini bütün sahələrdə olduğu kimi, din və mənəviyyat baxımından da Azərbaycan dövlətinin qayğısında hiss etmələri mənəvi həmrəyliyi artırmağa xidmət edir:
"Mənəvi baxımdan soydaşlarımızı dəstəkləməyimiz iki ölkə arasında bağlılıqları bir daha möhkəmləndirmək üçündür. Odur ki, Azərbaycanla soydaşlarımız arasında mənəvi dini birliyi, həmrəyliyi gücləndirmək üçün iftar mərasimləri Ramazan ayında gözəl bir fürsətdir. Və biz də bu fürsəti dəyərləndirməyə çalışırıq".
Son xəbərlər
10:51
Livandan İsrailin şimalına beş raket atılıbDigər ölkələr
10:49
Azərbaycan vasitəsilə İrandan 615 nəfər təxliyə olunubXarici siyasət
10:48
SAĞLAM AİLƏ Tibb Mərkəzləri Şəbəkəsinə yeni direktor təyin edilibBiznes
10:43
Ukrayna səfiri: Enerji təhlükəsizliyi Avropanın geosiyasət və strateji muxtariyyət məsələsidirXarici siyasət
10:37
"Brent" nefti 3 %-ə yaxın bahalaşıbEnergetika
10:32
"ChatGPT" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 12 %-ni itiribİKT
10:28
Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılıbİnfrastruktur
10:19
İranın dövlət teleradio şirkətinin binası hava zərbələrinə məruz qalıbRegion
10:07