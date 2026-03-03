İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Bakı-Qazax-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 03 mart, 2026
    • 10:01
    Bakı-Qazax-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) qarşıdan gələn bayram günlərində sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edir.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Belə ki, 20, 22, 29 və 30 mart tarixlərində hər iki istiqamətə səfərlər təşkil ediləcək. Qatar Bakıdan Qazaxa saat 07:45-də, Qazaxdan Bakıya isə saat 16:40-da yola düşəcək.

    Sərnişinlər biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə edə bilərlər.

