АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку
Инфраструктура
- 03 марта, 2026
- 10:33
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Газах-Баку с целью удовлетворения растущего пассажиропотока в предстоящие праздники.
Как сообщили Report в ЗАО, 20, 22, 29 и 30 марта будут организованы рейсы в обоих направлениях.
Поезд отправится из Баку в Газах в 07:45, а из Газаха в Баку - в 16:40.
Пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или в приложении ADY Mobile.
