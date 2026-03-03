АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Газах-Баку с целью удовлетворения растущего пассажиропотока в предстоящие праздники.

Как сообщили Report в ЗАО, 20, 22, 29 и 30 марта будут организованы рейсы в обоих направлениях.

Поезд отправится из Баку в Газах в 07:45, а из Газаха в Баку - в 16:40.

Пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или в приложении ADY Mobile.