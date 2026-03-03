АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Инфраструктура
    • 03 марта, 2026
    • 10:33
    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Газах-Баку с целью удовлетворения растущего пассажиропотока в предстоящие праздники.

    Как сообщили Report в ЗАО, 20, 22, 29 и 30 марта будут организованы рейсы в обоих направлениях.

    Поезд отправится из Баку в Газах в 07:45, а из Газаха в Баку - в 16:40.

    Пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или в приложении ADY Mobile.

    Bakı-Qazax-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

