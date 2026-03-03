"Xetafe" 18 ildən sonra "Santyaqo Bernabeu"da "Real"ı məğlub edib
Futbol
- 03 mart, 2026
- 09:47
"Xetafe" klubu La Liqanın XXVI turunda "Real"ı səfərdə məğlub edərək tarixi nəticəyə imza atıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Santyaqo Bernabeu" stadionunda keçirilən görüş qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Matçda yeganə qolu 39-cu dəqiqədə qonaqların hücumçusu Martin Satriano rəqib qapısından keçirib.
Bununla da "Xetafe" 2008-ci ildən bəri ilk dəfə Madrid səfərində "Real" üzərində qələbə sevinci yaşayıb.
Həmin vaxtdan bəri bu stadionda keçirilən ardıcıl 16 qarşılaşmanın hamısında "Kral klubu" qalib gəlmişdi.
Qeyd edək ki, "Xetafe" sonuncu dəfə 2008-ci ildə "Santyaqo Bernabeu"da rəqibini 0:1 hesabı ilə məğlub etməyi bacarmışdı.
Son xəbərlər
10:01
Bakı-Qazax-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
09:49
CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdikDigər ölkələr
09:48
İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
09:48
Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyikDigər ölkələr
09:47
"Xetafe" 18 ildən sonra "Santyaqo Bernabeu"da "Real"ı məğlub edibFutbol
09:42
İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirirDigər ölkələr
09:38
Tramp: ABŞ müharibələri əbədi apara bilər və böyük qələbəyə hazırdırDigər ölkələr
09:31
Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıbEnergetika
09:31
Video