İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Xetafe" 18 ildən sonra "Santyaqo Bernabeu"da "Real"ı məğlub edib

    Futbol
    • 03 mart, 2026
    • 09:47
    Xetafe 18 ildən sonra Santyaqo Bernabeuda Realı məğlub edib

    "Xetafe" klubu La Liqanın XXVI turunda "Real"ı səfərdə məğlub edərək tarixi nəticəyə imza atıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Santyaqo Bernabeu" stadionunda keçirilən görüş qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Matçda yeganə qolu 39-cu dəqiqədə qonaqların hücumçusu Martin Satriano rəqib qapısından keçirib.

    Bununla da "Xetafe" 2008-ci ildən bəri ilk dəfə Madrid səfərində "Real" üzərində qələbə sevinci yaşayıb.

    Həmin vaxtdan bəri bu stadionda keçirilən ardıcıl 16 qarşılaşmanın hamısında "Kral klubu" qalib gəlmişdi.

    Qeyd edək ki, "Xetafe" sonuncu dəfə 2008-ci ildə "Santyaqo Bernabeu"da rəqibini 0:1 hesabı ilə məğlub etməyi bacarmışdı.

    La Liqa İspaniya çempionatı

    Son xəbərlər

    10:01

    Bakı-Qazax-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    09:49

    CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdik

    Digər ölkələr
    09:48

    İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    09:48

    Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyik

    Digər ölkələr
    09:47

    "Xetafe" 18 ildən sonra "Santyaqo Bernabeu"da "Real"ı məğlub edib

    Futbol
    09:42

    İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirir

    Digər ölkələr
    09:38

    Tramp: ABŞ müharibələri əbədi apara bilər və böyük qələbəyə hazırdır

    Digər ölkələr
    09:31

    Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıb

    Energetika
    09:31
    Video

    FHN Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti