    • 03 sentyabr, 2025
    • 18:30
    Zelenski: Ukrayna Donbasdan qoşunlarını çıxarmaq niyyətində deyil

    Ukrayna Donbasdan qoşunlarını çıxarmayacaq, çünki bu, ölkənin Silahlı Qüvvələrinin müdafiə xəttinin güclü hissəsidir.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski deyib.

    "Hətta kimsə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Donbasdan çıxarılması fikrini dəstəkləsə belə, Putinin davam etməyəcəyinə kim zəmanət verəcək? Heç kim", - V.Zelenski bildirib.

    "O, dəfələrlə yalan danışıb, buna görə də biz ona etibar edə bilmərik, biz heç bir halda əraziləri verə bilmərik", - prezident qeyd edib.

    Ukrayna Zelenski DONBAS Rusiya-Ukrayna müharibəsi
