WUF13 çərçivəsində qonaqların Qarabağa səfəri nəzərdə tutulub
Digər
- 14 mart, 2026
- 11:30
Ümumdünya Dünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) çərçivəsində qonaqların Qarabağa, Şərqi Zəngəzura səfəri nəzərdə tutulub.
Bunu "Report"un sualına cavab olaraq Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev deyib.
Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Dünya Şəhərsalma Forumunun əsas məkanı Bakıdır və Qarabağda hər hansı hissəsinin keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb:
"Lakin forum çərçivəsində bütün iştirakçıların Qarabağa, Şərqi Zəngəzura səfər etmək imkanı yaradılacaq. Forum çərçivəsində, sözsüz ki, bir çox tədbirlər, sessiyalar işğal nəticəsində dağılmış ərazilərin yenidən qurulması ilə bağlı məlumatın dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına və bunun üçün Azərbaycan hökumətinin gördüyü iş barədə məlumatın bölüşdürülməsinə həsr olunacaq".
