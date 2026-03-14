İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    WUF13 çərçivəsində qonaqların Qarabağa səfəri nəzərdə tutulub

    Digər
    • 14 mart, 2026
    • 11:30
    WUF13 çərçivəsində qonaqların Qarabağa səfəri nəzərdə tutulub

    Ümumdünya Dünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) çərçivəsində qonaqların Qarabağa, Şərqi Zəngəzura səfəri nəzərdə tutulub.

    Bunu "Report"un sualına cavab olaraq Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev deyib.

    Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Dünya Şəhərsalma Forumunun əsas məkanı Bakıdır və Qarabağda hər hansı hissəsinin keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb:

    "Lakin forum çərçivəsində bütün iştirakçıların Qarabağa, Şərqi Zəngəzura səfər etmək imkanı yaradılacaq. Forum çərçivəsində, sözsüz ki, bir çox tədbirlər, sessiyalar işğal nəticəsində dağılmış ərazilərin yenidən qurulması ilə bağlı məlumatın dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına və bunun üçün Azərbaycan hökumətinin gördüyü iş barədə məlumatın bölüşdürülməsinə həsr olunacaq".

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Anar Quliyev Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
    В рамках WUF13 гости смогут посетить Карабах

