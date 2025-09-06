İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Havay adalarında qasırğa səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Digər
    • 06 sentyabr, 2025
    • 17:12
    Havay adalarında qasırğa səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Havay adalarında "Kiko" qasırğasının yaxınlaşması ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət tətbiq edilib.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ştatın qubernatoru vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı Silviya Lyuk elan edib.

    Proqnozlara əsasən, adalardan təxminən 1200 mil cənub-şərqdə yerləşən güclü qasırğa artıq gələn həftənin əvvəlində tropik fırtına şəklində arxipelaqa çata bilər. Sentyabrın 8-dən etibarən güclü yağışlar, fırtınalı küləklər və yüksək dalğalar gözlənilir.

    Fövqəladə vəziyyət rejimi sentyabrın 19-dək qüvvədə olacaq.

    Havay qasırğa Fövqəladə vəziyyət
    Foto
    На Гавайях объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Кико"

    Son xəbərlər

    17:35

    88 ölkə ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıb

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarında fəaliyyət göstərəcək könüllülərin sayı açıqlanıb

    Fərdi
    17:15

    "Ordu" basketbol klubunda yeni təyinat reallaşıb

    Komanda
    17:12
    Foto

    Havay adalarında qasırğa səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Digər
    16:59

    Zəngəzur dəhlizi: Cənubi Qafqazı qlobal nəqliyyat marşrutlarının qovşağına çevirəcək yol - ANALİTİKA

    İnfrastruktur
    16:58

    Spiker: Almaniya səfirinin dəstəklədiyi qrup "Gürcü Arzusu"nun qərargahına hücum edib

    Dünya
    16:54

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublar

    Fərdi
    16:45

    Sudanda qızıl mədəninin uçması nəticəsində altı nəfər ölüb

    Hadisə
    16:40

    Azərbaycan Qətər şirkəti ilə enerji sektorunda əməkdaşlığı nəzərdən keçirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti